Гинцбург назвал срок начала вакцинации от коронавируса пожилых людей
«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше. И сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины „Спутник V“ будет внесено разрешение использовать ее от 18 лет и без ограничения возраста», — рассказал Гинцбург в фильме «„Спутник V“. Все о первой российской вакцине от коронавируса» на YouTube.
Директор центра добавил, что сейчас пройти вакцинацию могут люди от 18 до 60 лет. При этом сам Гинцбург привился от коронавируса в 68 лет. Но титр антител никак не изменился спустя восемь месяцев после введения препарата.
«Он у меня оказался абсолютно таким же самым. Я это объясняю не тем, что такая прекрасная вакцина, я объясняю это тем, что исходно у меня был очень высокий титр, хороший, высокий титр», — пояснил директор Центра имени Гамалеи.
По словам Гинцбурга, он нарушает правила и всегда ходит без маски, что постоянно держит в напряжении иммунную систему. Он отметил, что средство защиты надевает в магазине, но опускает его ближе к подбородку.