Гинцбург назвал срок начала вакцинации от коронавируса пожилых людей

Медики завершают исследования вакцины от коронавируса на людях старше 60 лет. Привиться эта возрастная группа сможет после Нового года, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше. И сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины „Спутник V“ будет внесено разрешение использовать ее от 18 лет и без ограничения возраста», — рассказал Гинцбург в фильме «„Спутник V“. Все о первой российской вакцине от коронавируса» на YouTube.

Директор центра добавил, что сейчас пройти вакцинацию могут люди от 18 до 60 лет. При этом сам Гинцбург привился от коронавируса в 68 лет. Но титр антител никак не изменился спустя восемь месяцев после введения препарата.

«Он у меня оказался абсолютно таким же самым. Я это объясняю не тем, что такая прекрасная вакцина, я объясняю это тем, что исходно у меня был очень высокий титр, хороший, высокий титр», — пояснил директор Центра имени Гамалеи.

По словам Гинцбурга, он нарушает правила и всегда ходит без маски, что постоянно держит в напряжении иммунную систему. Он отметил, что средство защиты надевает в магазине, но опускает его ближе к подбородку.