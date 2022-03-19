Гинцбург назвал срок начала вакцинации детей от ковида «Спутником М»

Вакцинация детей в возрасте от шести до 11 лет вакциной «Спутник М» начнется примерно через две недели. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реально введение вакцин начнется примерно через две недели», — ответил Гинцбург на вопрос РИА «Новости» о сроке начала вакцинации детей от ковида «Спутником М».

Центру имени Гамалеи разрешили провести клинические исследования вакцины «Спутник М» для детей от шести до 11 лет в конце января. До этого Минздрав принял решение о регистрации препарата для подростков от 12 до 17 лет. Для получения документов специалисты провели необходимые исследования, которые показали эффективность вакцины от коронавируса.

Ранее центр подал заявку на регистрацию назальной вакцины от ковида. Как уточнил Гинцбург, назальную вакцину получили уже как минимум 104 человека. Медики не выявили у добровольцев никаких осложнений и побочных реакций. Если назальная вакцины будет защищать от ковида на 100%, то можно будет отказаться от укола «Спутником V».