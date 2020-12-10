Гинцбург назвал противопоказания для использования вакцины Pfizer
Он пояснил, что на чужеродную РНК реагирует система интерферонов организма человека. Так как вакцина предполагает очень большую дозу, то может возникнуть сильнейший ответ, который проявится в виде аллергической реакции.
«Не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых иммунореактивность естественная повышенная», — заявил Гинцбург.
Он отметил, что создателям вакцины нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, можно ли ставить инъекции аллергикам.
Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса «Спутник V» людям с аллергическими заболеваниями тоже противопоказана. Но только в тех случаях, когда идет обостренная реакция. Если человек находится в стадии ремиссии, то ему вполне можно ставить прививку.
По словам Гинцбурга, в любом случае всем аллергикам перед прививкой нужно сдать кровь на с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е. Если эти показатели не превышают нормы, то вакцинацию можно пройти.
Вакцинация от коронавируса граждан из группы риска продолжается в Московской области. Пока инъекции получают учителя и медики. На сегодняшний день процедуру прошли уже более двух тысяч специалистов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что прививку ставят только тем, кто хочет. Остальным объясняют важность вакцинации, опровергая необоснованные фобии.
Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется в ближайшее время. Привиться от коронавируса смогут все жители региона от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.