Гинцбург назвал покупателей сертификатов виновниками новых штаммов коронавируса

Россияне, приобретающие сертификат о вакцинации, могут стать источниками появления новых штаммов коронавируса. Об этом предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — объяснил он.

Ученый напомнил, что люди, покупающие такие поддельные документы, подвергают себя смертельной опасности за свои же деньги. Он посетовал, что не понимает людей, которые так делают в стране с полностью бесплатной вакцинацией, где для их же удобства развернули более 15 тысяч прививочных пунктов.

Ранее Александр Гинцбург рассказывал, что существует тест, позволяющий определить, действительно ли человек проходил вакцинацию, но массово использовать его в России не собираются — его создали для проверки статистических данных.