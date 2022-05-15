Гинцбург назвал лучший способ защиты от коронавируса

Для лучше защиты от коронавируса необходимо использовать сочетание инъекционной и назальной вакцины. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, сейчас наступил промежуток, когда заболеваемость ковидом пошла на спад. Это время необходимо максимально использовать для вакцинации наибольшего количества людей. Также директор центра отметил необходимость перехода на систему ревакцинации назальной вакциной.

«Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму, мне кажется, это наше будущее», — процитировал Гинцбурга ТАСС.

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля.

Сейчас в России продолжается вакцинация населения от ковида. Оба компонента препарата получили уже более 87 миллионов человек. Еще 90 миллионов россиян прошли вакцинацию первой дозой. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 39,2%.

Всего за время пандемии российские медики выявили 18 255 337 случаев заражения. Более 17,6 миллиона человек выздоровели.