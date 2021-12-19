Гинцбург исключил вероятность заражения ковидом от вакцинированных назально

Человек, вакцинированный назальной вакциной от коронавируса, не сможет быть переносчиком вируса, и это большое преимущество. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Человек, который вакцинировался интраназально, он никогда не будет переносчиком данной инфекции. Человек, который вакцинировался в результате укола, тоже не заболеет, но на своей слизистой может перенести вирус, да и попадая в окружение невакцинированных людей, если он кашлянет, чихнет, он выделит этот вирус, и окружающие могут заболеть», — заявил он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Гинцбург 27 ноября заявил о старте клинических исследований назальной вакцины.

Ранее стало известно, что первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» к штамму коронавируса «омикрон» появятся на следующей неделе. Гинцбург добавил, что нужно провести ряд исследований.