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    19 декабря 2021, 20:02

    Гинцбург исключил вероятность заражения ковидом от вакцинированных назально

    Михаил Закурдаев

    Человек, вакцинированный назальной вакциной от коронавируса, не сможет быть переносчиком вируса, и это большое преимущество. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Гинцбург исключил вероятность заражения ковидом от вакцинированных назально

    «Человек, который вакцинировался интраназально, он никогда не будет переносчиком данной инфекции. Человек, который вакцинировался в результате укола, тоже не заболеет, но на своей слизистой может перенести вирус, да и попадая в окружение невакцинированных людей, если он кашлянет, чихнет, он выделит этот вирус, и окружающие могут заболеть», — заявил он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

    Гинцбург 27 ноября заявил о старте клинических исследований назальной вакцины.

    Ранее стало известно, что первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» к штамму коронавируса «омикрон» появятся на следующей неделе. Гинцбург добавил, что нужно провести ряд исследований.