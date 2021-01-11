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    11 января 2021, 12:06

    Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса

    Анастасия Калинина

    Российский штамм коронавируса тоже может существовать, но его пока просто никто не выявил. Об этом сообщил директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
    Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса

    «Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, <…>», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

    Он отметил, что Россия намного больше Британии, поэтому у нас уже давно должны были выявить новый штамм. Однако, по его словам, в России исследуют меньшее количество образцов вирусов, поэтому пока новый тип не обнаружили.

    Накануне стало известно, что недавно выявленный «британский» штамм коронавируса добрался и до России. Мутация оказалась у мужчины, который вернулся из Великобритании. Специалисты предупредили, что новый тип вируса быть на 70% заразнее обычного вида инфекции. Мутировавший штамм выявили уже в 22 странах Европы. Из-за него ряд государств прервали авиасообщение с Британией.