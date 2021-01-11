Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, <…>», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он отметил, что Россия намного больше Британии, поэтому у нас уже давно должны были выявить новый штамм. Однако, по его словам, в России исследуют меньшее количество образцов вирусов, поэтому пока новый тип не обнаружили.

Накануне стало известно, что недавно выявленный «британский» штамм коронавируса добрался и до России. Мутация оказалась у мужчины, который вернулся из Великобритании. Специалисты предупредили, что новый тип вируса быть на 70% заразнее обычного вида инфекции. Мутировавший штамм выявили уже в 22 странах Европы. Из-за него ряд государств прервали авиасообщение с Британией.