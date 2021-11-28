Гинцбург допустил создание назальных вакцин от других инфекций

Российские специалисты могут создать назальные вакцины от других заболеваний, при которых иммунная защита должна быть на уровне слизистых. Но существуют определенные сложности, предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Для тех вакцин, для которых мукозальный (местный) иммунитет принципиально важен, это совершенно не исключено. Это очень перспективно», — процитировал Гинцбурга ТАСС.

Директор Центра пояснил, что начало создания вакцин в назальной форме сдерживается тем, что эффективность прививок сложно определить по какому-то маркеру.

«Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год. А вакцины, которые используются инъекционно, там можно померить титр антител, тем самым показать, эффективна вакцина или нет. У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать», — заявил Гинцбург.

Ранее он сообщал, что ученые не выявили каких-либо побочных явлений после применения назальной вакцины против коронавируса. При этом он подчеркивал, что эффективность препарата еще предстоит проверить.