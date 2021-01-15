Гинцбург допустил опасность вакцины Pfizer после смерти привитых норвежцев

В РНК-вакцинах до сих пор остаются нерешенными многие принципиальные по безопасности моменты. В НИЦЭМ имени Гамалеи поэтому не исключили опасность вакцины Pfizer.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН указал на необходимость установить, в какой именно момент скончались в Норвегии привитые препаратом пациенты.

«Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», — подчеркнул он. Если же люди скончались после первой дозы вакцины, то Гинцбург посоветовал рассматривать случай как с непривитыми людьми.

Идею РНК-вакцин глава НИЦЭМ имени Гамалеи назвал «интересной и хорошей», однако указал на нерешенные вопросы по безопасности препарата.

«Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс», — пояснил Гинцбург. Ограничений при таком способе введения вакцины, добавил он, нет. В Pfizer пытались решить существующую проблему. Удалось ли это сделать, неизвестно.

Сейчас норвежские специалисты выясняют, почему 23 обитателя домов престарелых скончались вскоре после прививки от коронавируса. Им вводили разработанный Pfizer препарат.