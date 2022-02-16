Гинцбург анонсировал вакцину на основе частей разных штаммов коронавируса

В центре имени Гамалеи готовятся к началу изучения новой вакцины от коронавируса. Она сделана из вирусоподобных частей разных штаммов, в том числе «дельты» и «омикрона». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая „омикрон“ и „дельту“», — привел слова ученого «Интерфакс».

Гинцбург уточнил, что разрешение на проведение испытаний нового вида вакцины в клинике ожидается работниками центра Гамалеи в ближайшее время.

Глава центра объяснил, что новая вакцина может понадобиться в том случае, если появятся новые версии вируса. Используемый «Спутник V» работает со всеми существующими штаммами, потому что у них есть общие антигенные детерминанты, которые и заставляют нужные антитела вырабатываться.

В то же время Гинцбург предупредил, что от новых штаммов существующие вакцины могут и не защитить, поэтому готовиться надо заранее.