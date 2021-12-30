Гинцбург анонсировал набор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19

В России 15 января 2022 года начнут набирать добровольцев для исследования назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Специалисты рассчитывают сформировать несколько групп.

Набор желающих поучаствовать в исследовательской работе анонсировал ТАСС глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января», — сказал он.

Исследования начнутся сразу же, как наберут первых людей. Групп добровольцев, добавил Гинцбург, будет несколько. В них включат как привитых, так и не прошедших вакцинацию.

«Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — отметил глава Центра имени Гамалеи.

В рамках исследований испытают и новую тест-систему, разработанная центром. Она призвана определять уровень антител после применения непосредственно назальной вакцины.

«Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда добровольцы будут уже провакцинированы назальной вакциной, недели на две-три. <…> Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают», — пояснил Гинцбург.

Разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи в октябре 2021 года. Эта вакцина не отменяет необходимость стандартной прививки и станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути коронавируса и создавая местный иммунитет.