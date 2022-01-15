Гинцбург анонсировал испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет начнутся уже в ближайшее время. Об этом глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС.

Руководитель научного центра сообщил, что они уже заключили договора с компаниями, которые займутся исследованиями новой коронавирусной вакцины для детей.

«Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», — сказал он.

Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав для проведения клинических исследований препарата в конце ноября. Гинцбург тогда сообщал, что процедура получения разрешения может занять около трех месяцев. В Минздраве позже анонсировали старт испытаний на начало 2022 года.

Гинцбург ранее рассказал, что успел заразиться новым «омикрон»-штаммом, но благодаря вакцинации перенес его без симптомов и не болел.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил, что маленькие дети особенно уязвимы перед «омикроном». По его словам, риску особенно подвержены дети в возрасте до четырех лет.