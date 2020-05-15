Гинекологическое отделение закрыли в Челябинске из-за коронавируса
Гинекологическое отделение Челябинской областной больницы № 3 закрыли 15 мая на карантин. Причиной стало обнаружение COVID-19 у одного из врачей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
По предписанию Роспотребнадзора в отделении проводится дезинфекция. Круг людей, с которыми контактировал медик, установлен. 27 людей сдали анализы на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию. Результатов теста еще ожидают.
«Мы проводим карантинные мероприятия», —заявил главврач ОКБ-3 Михаил Вербитский.