Гинекологическое отделение закрыли в Челябинске из-за коронавируса

По предписанию Роспотребнадзора в отделении проводится дезинфекция. Круг людей, с которыми контактировал медик, установлен. 27 людей сдали анализы на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию. Результатов теста еще ожидают.

«Мы проводим карантинные мероприятия», —заявил главврач ОКБ-3 Михаил Вербитский.