Гинеколог заявила, что вакцинация от коронавируса безопасна для беременных

Беременные россиянки при вакцинации от коронавируса не сталкивались ни с какими осложнениями. Такое заявление сделала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет», — заявила она РИА «Новости».

Гинеколог отметила, что в мире есть примерно 150 тысяч женщин, которые были привиты, но не знали о своей беременности. Она добавила, что у вакцинированных уже появились дети, роды прошли без осложнений.

Адамян подчеркнула, что среди умерших людей с ковидом и просто госпитализированных почти нет тех, кто был привит. По ее словам, вакцинация не влияет не влияет на репродуктивную функцию, а COVID-19 наоборот оказывает негативное влияние.

Противопоказания для вакцинации «Спутником V» беременных были сняты в конце июня этого года. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эксперты принял такое решение после появления данных об эффективности и безопасности препарата в пострегистрационный период.