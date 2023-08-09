Здоровье 09 августа 2023, 23:34 Гинеколог Трубина посоветовала восстанавливать живота после кесарева сечения с помощью бандажа

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Восстановление живота после кесарева происходит дольше, чем после естественных родов. Акушер-гинеколог «Нова Клиник» Татьяна Трубина рассказала, как привести себя в порядок в домашних условиях. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, для восстановления стоит использовать бандаж. Он поможет сократить диастаз. Также стоит начинать гулять сразу после выписки.

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Спустя месяц после родов можно делать дыхательные упражнения для восстановления тонуса мышц живота, написал сайт kp.ru.

«Начать можно с диафрагмального дыхания и упражнений на включение поперечиной мышцы живота», — рассказала врач.