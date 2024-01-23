Здоровье 23 января 2024, 15:32 Гинеколог Суслова рассказала, что в России кесарево сечение нельзя сделать по желанию пациентки

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Гинеколог Анастасия Суслова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что в России кесарево сечение нельзя сделать по желанию пациентки, для этой операции нужны строгие показания.

«Кесарево сечение является полостной операцией, и безусловно, несет определенные риски, в частности, повышаются риски инфицирования, кровотечения, септических осложнений», — пояснила медик.

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После операции женщине не разрешается принимать бани и сауны, ходить в бассейн, вести половую жизнь в течение шести-восьми недель. Послеоперационный шов снимается на восьмые сутки.