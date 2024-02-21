Здоровье 21 февраля 2024, 16:03 Гинеколог Стоянович сообщила, что сильные боли во время менструации не являются нормой

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Маммолог-гинеколог Леонтина Стоянович в беседе с «ТСН 24» рассказала, что сильные боли во время менструации не являются нормой. Это веский повод идти на прием к специалисту.

При этом она добавила, что преодолеть дискомфортные ощущения можно, если постоянно соблюдать режим труда и отдыха, полноценно спать, увеличить потребление легкоусвояемых и богатых витаминами продуктов.

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Эксперт порекомендовала включить в ежедневную рутину лечебно-оздоровительную гимнастику.

«Возможно применение психотерапевтических методик. Доказан хороший эффект от воздействия на триггерные точки (акупунктуры, иглорефлексотерапии, магнитотерапии)», — добавила гинеколог.