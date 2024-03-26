Здоровье 26 марта 2024, 18:14 Гинеколог Солоид назвала резкий набор веса у женщины признаком надвигающегося климакса

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Врач акушер-гинеколог Елизавета Солоид в беседе с изданием«Газета.ru»рассказала, что резкий набор веса у женщины может сигнализировать о надвигающемся климаксе.

У некоторых менопауза может проявляться расстройством сна, излишней раздражительностью и приливами жара. Следует также знать, что иногда женщина испытывает подобные состояния при дефиците витамина D.

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«Поздний климакс, как показывает практика, протекает более ярко, чем ранний. Симптоматика гораздо сильнее выражена у женщин пожилых», — процитировал сайт kp.ru акушера-гинеколога.