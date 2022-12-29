Здоровье 29 декабря 2022, 16:49 Гинеколог рассказала о важности скринингов во время беременности

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Каждая женщина должна сделать два обязательных скрининга во время беременности, чтобы вовремя среагировать на возможные проблемы. Об этом «Известиям» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

Скрининг — это специальное исследование, которое включает в себя УЗИ и лабораторные анализы. Набор процедур носит диагностический характер и проводится с четко установленные сроки.

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Так, первый скрининг делают на сроке в 11-13 недель. Он позволяет установить, как идет анатомическое развитие плода и нет ли хромосомных отклонений. Второй скрининг делают на сроке от 18 до 20 недели. Врач определяет, как плод растет, нет ли патологий развития, каково количество околоплодных вод.

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