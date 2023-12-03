Здоровье 03 декабря 2023, 04:41 Гинеколог рассказал о самых вредных для женщин продуктах Гинеколог Орфанова: в меде содержится бор, снижающий уровень женских гормонов Freepik

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Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова в беседе с «Газетой.ru» назвала пять самых вредных для женщин продуктов. Первым в списке значится сахар и мед.

Избыточное употребление сахара приводит к ожирению, сахарному диабету и другим опасным заболеваниям. Синтетические сахарозаменители также могут привести к проблемам со здоровьем.

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«Не стоит злоупотреблять и медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», — рассказала Орфанова.

Второй вредный продукт — это маргарин, способствующий набору веса. На женский организм губительно сказывается алкоголь и белый дрожжевой хлеб, в том числе булки. Опасны для здоровья супы и лапша быстрого приготовления из-за высокого содержания соли и добавок.

Ожирение, диабет и депрессия могут стать причиной бесплодия. Проблемы с зачатием могут быть вызваны нехваткой витаминов и микроэлементов, вредными привычками и даже негативным психологическим фоном.