Гинеколог рассказал, каким мифам об отдыхе на море для беременных не стоит доверять

Многие беременные девушки боятся купаться в море. Всему виной мифы о том, что купаясь в общественных водоемах, женщина может подцепить инфекции и навредить ребенку. Однако большинство этих убеждений не имеет научных доказательств. Об этом сообщил «Ридус».

Многие беременные девушки во время отдыха на море опасаются заразиться ИППП. Такие инфекции передаются половым путем и могут сказаться на способности женщины к зачатию. Но заразиться такой инфекцией в бассейне или море невозможно.

«Практически единственный способ заразиться ИППП — это половой контакт. Гонококки, хламидии и трихомонады не передаются через рукопожатие, бортик бассейна или по морским волнам. Они неспособны выжить на открытом воздухе, а потому, если женщина носит купальник и не вытирает интимные места общим полотенцем, то риск обрести в отпуске ИППП минимален», — рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Валерия Госсен.