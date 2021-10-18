Гинеколог рассказал, чем чревато переохлаждение для женщин

В холодное время все больше женщин обращаются к врачу с жалобами на боли внизу живота, частое и болезненное мочеиспускание и другие неприятные симптомы. Врач-акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк в беседе с «Известиями» рассказал, к чему может привести переохлаждение женского организма.

Специалист отметила, что чаще на подобные недуги жалуются женщины возрастом от 18 до 45 лет. Она подчеркнула, что женская уретра в пять раз короче мужской, из-за чего у женщин риск заболеваний в разы выше.

«Кроме воспаления уретры и как результата — цистита и пиелонефрита, — можно „простудить“ женские половые органы! Но что значит „простудить“? Чаще всего речь о воспалении придатков матки, остром или перенесенном, с переходом в хроническое состояние», — заявила врач.

Фисюк подчеркнула также, что переохлаждение может закончиться воспалением яичников и маточных труб. Подобные заболевания способны привести к бесплодию, внематочной беременности и образованию гнойных тубовариальных образований. Пострадавшие органы скорее всего придется удалить, чтобы избежать распространения инфекции на другие органы.