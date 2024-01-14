Здоровье 14 января 2024, 05:43 Гинеколог раскрыла, какие витамины необходимы женщинам после 40 Гинеколог Волкова: после 40 женщинам нужно принимать витамины D и E Freepik

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После 40 женщинам необходимо тщательнее следить за здоровьем и балансом микро- и макроэлементы в организме. Анализы покажут, каких компонентов не хватает, отметила врач-гинеколог Екатерина Волкова для издания «Доктор Питер».

Не стоит самостоятельно назначать себе витамины, подчеркнула врач, может возникнуть переизбыток какого-либо элемента, что порой хуже, чем дефицит.

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«Усталость, сонливость, бессилие, вялость — знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных — это дефицит витаминов и минералов», — отметила специалист.

Гинеколог назвала пять витаминов, необходимых женщинам, перешагнувшим рубеж в 40 лет. Это витамины D и E, они нужны для красоты кожи и защиты от депрессии. Витамин А также благотворно влияет на состояние кожи. Витамины группы В важны для развития нервной системы и снижения уровня стресса. Витамин С защищает организм от свободных радикалов, которые вызывают старение клеток.

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