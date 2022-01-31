Гинеколог предупредила об опасности беременности после 35 лет

Гинеколог Виктория Фисюк объяснила «Известиям», в чем заключаются вероятные риски беременности после 35 лет.

По словам врача, главный риск — в возможности забеременеть, поскольку после 30 лет снижается репродуктивный потенциал. Отмечается, что для зачатия ребенка потребуется от шести месяцев до одного года. Другой риск заключается в вероятности появления ребенка с хромосомными нарушениями. Остальные риски связаны с осложнениями на здоровье.