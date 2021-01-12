Гинеколог посоветовал россиянкам не беременеть до конца пандемии

В период пандемии коронавируса для матери и ребенка слишком велики риски. Поэтому до окончания эпидемии лучше не беременеть. Об этом рассказала директора Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева.

«В ситуации с коронавирусом, когда вокруг все болеют, беременность — это рискованное мероприятие. Мы пока не знаем, какое влияние, вирус очень тяжелый для организма матери, а для организма ребенка он может быть вообще смертельным», — передает радиостанция «Говорит Москва» ее слова.

Эксперт отметила, что в современном мире не планировать что-то — это уже «безбашенность». Она также добавила, что большинство противовирусных препаратов являются очень тяжелыми для организма. Так как они обладают в разной степени повреждающими действиями. Поэтому гинеколог посоветовала всем женщинам репродуктивного возраста отложить плановую беременность. Это событие можно перенести на лето или осень, когда пандемия пойдет на спад.

По мнению Ерофеевой, врачи должны предупреждать женщин о трудностях вынашивания ребенка в условиях эпидемии. Кроме того, она уверена, что откладывание беременности не приведет к демографическому спаду.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о рекомендации для проходящих вакцинацию от коронавируса беременных, пишет «Газета.ru».