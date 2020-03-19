    19 марта 2020, 15:09

    Гинеколог посоветовал не беременеть во время коронавируса

    Дарья Морозова

    Планировать беременность во время пандемии коронавируса — сомнительная идея. Такого мнения придерживается президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Об этом сообщил «Ридус».

    По его словам, на эту тему слишком мало научных данных. При этом во время эпидемии обычного гриппа в группе риска были именно беременные женщины.

    Также Серов объяснил, что во время карантина у беременных женщин не будет возможности достаточно гулять на свежем воздухе и получать положительные впечатления.

    «Очень существенно эта эпидемия влияет на экономику, опять же все время нужно дома сидеть, никуда уехать нельзя, и обратно не пустят. Конечно, много ограничений существует», — объяснил врач.