Гинеколог посоветовал не беременеть во время коронавируса

По его словам, на эту тему слишком мало научных данных. При этом во время эпидемии обычного гриппа в группе риска были именно беременные женщины.

Также Серов объяснил, что во время карантина у беременных женщин не будет возможности достаточно гулять на свежем воздухе и получать положительные впечатления.

«Очень существенно эта эпидемия влияет на экономику, опять же все время нужно дома сидеть, никуда уехать нельзя, и обратно не пустят. Конечно, много ограничений существует», — объяснил врач.