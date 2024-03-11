Здоровье 11 марта 2024, 13:28 Гинеколог Поликарпова: ЗППП среди жителей Москвы сейчас встречаются намного реже

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Врач-гинеколог Ольга Поликарпова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) среди жителей Москвы сейчас встречаются намного реже. Все дело в том, что россияне стали больше заботиться о здоровье.

Как пояснила медик, наиболее частые воспалительные болезни — цервициты, воспаление шейки матки, кольпиты — лечатся амбулаторно.

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«Прежде чем приступать к лечению, обязательно нужно сдавать мазок, бакпосев на флору, потому что мы можем неправильно назначить лечение. Проявление любых воспалительных заболеваний одинаково — выделения и жжение», — пояснила Поликарпова.