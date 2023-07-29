Здоровье 29 июля 2023, 04:21 Гинеколог перечислил маскирующиеся под беременность болезни Гинеколог Орфанова: симптомы беременности могут маскировать гастрит, мастопатию или диабет Pixabay

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Задержка менструации, утренняя тошнота или увеличение объема груди могут быть признаками не беременности, а симптомами серьезных заболеваний. Об этом изданию Life рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Идилия Орфанова.

Нерегулярный менструальный цикл может свидетельствовать о заболеваниях женской репродуктивной системы — воспалении, поликистозе яичников, опухоли малого таза. Увеличение молочных желез может быть симптомом мастопатии, а живот может увеличиться из-за патологических состояний, например, асцита или опухоли.

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Тяга к соленому или утренняя тошнота присущи не только беременным, но и пациентам с патологиями органов пищеварения. К таким заболеваниям гинеколог отнесла гастрит, язву желудка и желчнокаменную болезнь. Также изменение вкуса и тошнота могут свидетельствовать об артериальной гипертензии и сахарном диабете, предупредила Орфанова.