Здоровье 24 апреля 2023, 17:57 Гинеколог Осадчев предупредил женщин, что ночной образ жизни приводит к гормональному дисбалансу

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Заведующий гинекологическим отделением ГКБ Плетнева Василий Осадчев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ночной образ жизни для женщины может негативно сказаться на ее гормональном фоне.

«Ночной образ жизни тоже приводит к гормональному нарушению. Почему после длительной сессии, после сильного стресса идут постстрессорные изменения, нарушение менструального цикла? Потому что идет нарушение синтеза гормонов, в первую очередь гипоталамуса», — сказал врач.

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Он добавил, что именно гипоталамус отвечает за суточный ритм. Осадчев порекомендовал женщинам ложиться спать не позднее 23:00.