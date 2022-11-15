Здоровье 15 ноября 2022, 17:42 Гинеколог Новгородова рассказала, в каком возрасте рекомендуется рожать первого ребенка Гинеколог Новгородова: рекомендованный возраст для рождения ребенка — 25-35 лет

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Врач акушер-гинеколог высшей категории, исполняющая обязанности заведующего акушерским отделением городской больницы № 38 имени Семашко Анна Новгородова в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, в каком возрасте рекомендовано рожать первого ребенка.

По словам медика, рекомендованный возраст для родов — от 25 до 35 лет. Однако у каждой женщины все складывается индивидуально.

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«Конечно, важно рассказать будущим мамам, что в молодом возрасте женщинам легче справляться и с физической нагрузкой, и с родами, и с воспитанием детей. Мы знаем, что чем старше женщина, тем больше появляется заболеваний», — сообщила она.

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Гинеколог добавила, что самое главное — это желание иметь ребенка. Фраза о том, что «часики тикают» не должна применяться в медицине вовсе. Она лишь обесценивает женщину и ее решение, добавила Новгородова.