Гинеколог: не стоит планировать беременность сразу после коронавируса
По его словам, следует подождать пару месяцев. При этом, если есть одышка, то нужно пройти полное обследование.
Также Серов рассказал, что инфекции могут спровоцировать выкидыш. А еще это опасно для самой женщины.
«Несколько лет назад у нас была довольно тяжелая ситуация с гриппом, и беременных женщин умерло столько же, сколько сейчас от коронавируса», — рассказал он.
Ранее акушер-гинеколог Екатерина Федорова рассказала, что делать беременным в случае, если снова объявят карантин.
По ее словам, всех необходимых врачей следует посещать, но с соблюдением мер предосторожности. Также врач рекомендовала внимательно следить, соблюдаются ли меры безопасности в медицинских учреждениях.
При плохом самочувствии Федорова посоветовала пообщаться с лечащим врачом, а при простуде вызывать скорую.