Гинеколог назвал пользу витамина D для женщин

Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева назвала пользу витамина D для женщин. По словам специалиста, он не только способен укрепить иммунитет, но и может благотворно повлиять на женское здоровье, передала «Вечерняя Москва».

«Витамин D — это очень многоплановый, активный препарат, который, попадая в организм, действует на различные органы и системы в процессе формирования женского организма. Он просто необходим, чтобы росли кости, хрящи, был нормальный рост. А в дальнейшем он в основном играет роль иммунокорректора. Поэтому независимо от того, беременна девушка или нет, принимать витамин D необходимо. Только подбирать дозировку нужно строго по назначению врача. Витамин D также улучшает самочувствие, настроение, снижает боли при менструации», — пояснила специалист.

Врач-онколог Ольга Желудкова также заявила о необходимом приеме витамина D как для взрослых, так и для детей. Медик отметила, что его можно использовать в качестве профилактики рака. По ее словам, дефицит этого витамина для детей намного опаснее, чем для взрослых.