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    17 сентября 2020, 20:04

    Гинеколог назвал беременность в космосе опасным экспериментом

    Алена Макаренко

    Женщина может забеременеть в космосе, но такой опыт очень опасен. Об этом рассказала акушер-гинеколог Татьяна Кузнецова, сообщило ИА Nation News.
    Гинеколог назвал беременность в космосе опасным экспериментом

    «Забеременеть в космосе обычным путем, конечно, можно. И если там летать целый год, то и выносить, и родить — если это нормальная женщина. Возможно, такие эксперименты будут делать в будущем, но это очень проблематично», — рассказала специалист.

    Сама беременность — процесс, при котором могут возникнуть любые осложнения. Нужно присутствие врача на корабле, чтобы он наблюдал за женщиной. По словам гинеколога, это очень сложно — «мотаться в космосе, будучи беременной».

    «Психологически я не представляю, как это все выдержать. Но, наверное, такие эксперименты будут проводить», — считает акушер-гинеколог.

    По ее мнению, женщины не столкнутся с особыми проблемами при вынашивании плода в невесомости. Однако это опасный эксперимент, подчеркнула врач.

    Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева перечислила, какие опасности для здоровья будущей матери представляет поздняя беременность.

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