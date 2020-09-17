Гинеколог назвал беременность в космосе опасным экспериментом

«Забеременеть в космосе обычным путем, конечно, можно. И если там летать целый год, то и выносить, и родить — если это нормальная женщина. Возможно, такие эксперименты будут делать в будущем, но это очень проблематично», — рассказала специалист.

Сама беременность — процесс, при котором могут возникнуть любые осложнения. Нужно присутствие врача на корабле, чтобы он наблюдал за женщиной. По словам гинеколога, это очень сложно — «мотаться в космосе, будучи беременной».

«Психологически я не представляю, как это все выдержать. Но, наверное, такие эксперименты будут проводить», — считает акушер-гинеколог.

По ее мнению, женщины не столкнутся с особыми проблемами при вынашивании плода в невесомости. Однако это опасный эксперимент, подчеркнула врач.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева перечислила, какие опасности для здоровья будущей матери представляет поздняя беременность.