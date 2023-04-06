Здоровье 06 апреля 2023, 19:03 Гинеколог Наталья Алиханашвили опровергла миф о том, что беременным нельзя пить кофе

Читать 360tv в

Беременным необязательно исключать кофе из ежедневного рациона, напиток никак не вредит плоду и его развитию. Об этом News.ru рассказал акушер-гинеколог Наталья Алиханашвили.

По ее словам, в первом триместре бодрящий напиток даже полезен. Но употреблять его все же нужно в строго ограниченном количестве. Как добавило ИА Nation News, дневная норма не должна превышать 200 миллиграммов кофеина. Это примерно одна или две чашки напитка.

Реклама

«Если бы кофе при беременности был противопоказан, многие народы бы уже вымерли. В Грузии, Армении, Южной Америке люди без кофе вообще не живут. Никому в голову не приходит его исключать», — подчеркнула Наталья Алиханашвили.

Авторы: