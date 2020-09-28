Гинеколог Минздрава: стоит отложить ЭКО переболевшим коронавирусом
По словам врача, стоит переждать около трех месяцев после того, как будущая мать получит отрицательный текст на наличие коронавируса.
«И только тогда, когда пациентка убедится, что коронавирусная инфекция позади, и ничего не будет влиять на ее будущий плод, на ее будущего ребенка, она может вернуться к продолжению цикла ЭКО, а также к оперативному лечению бесплодия», — посоветовала гинеколог.
Она также подчеркнула, что беременной женщине, узнавшей на раннем сроке о заражении COVID-19, необходимо отправиться на изоляцию. На беременность это никак не повлияет, она будет проходить в обычном режиме.
«Если же женщина на начальном этапе беременности тяжело переносит коронавирусную инфекцию, принимая большое количество различных препаратов, которые могут оказывать тератогенный эффект на плод, тогда осуществляется сканирование плода», — приводит слова Адамян «Вечерняя Москва».