27 декабря 2022, 18:51
Гинеколог Милютина рассказала, что опасность родов после 40 лет преувеличена
Акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала, что в беременности после 40 лет нет ничего страшного. Но если у женщины она первая, то есть определенные риски, уточнил Пятый канал.
Гинеколог пояснила, что существует вероятность невозможности зачатия естественным путем.
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«Порядка 20% женщин уже не смогут родить ребенка в собственной яйцеклетке в возрасте 40 лет. И проблема сегодняшнего дня — это наступление раннего климакса», — рассказал врач.
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Она рекомендовала тщательно готовиться к беременности и соблюдать рекомендации врача, заключил сайт kp.ru.
Врачи
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