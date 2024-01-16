Здоровье 16 января 2024, 17:38 Гинеколог Милютина: ЭКО может иметь последствия для женщин в виде синдрома гиперстимуляции яичников

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в разговоре с ИА НСН сообщила, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) может иметь последствия для женщин в виде синдрома гиперстимуляции яичников.

При этом медик добавила, что в современной медицине представлены препараты, которые могут помочь избежать этой проблемы.

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«Еще 15 лет назад было 10% циклов, которые сопровождались тяжелой гиперстимуляцией. Сейчас мы ее совсем не видим: появились новые препараты, подходы, мы можем этого абсолютно избежать», — сказала врач.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привел данные, в которых говорится, что за 11 месяцев 2023 года в России провели более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС.