25 ноября 2022, 06:06
Гинеколог Меньшикова рассказала, возможно ли повлиять на пол ребенка во время беременности
Гинеколог Меньшикова заявила, что народные методы не помогают выбрать пол ребенка
Народные методы не способны повлиять на пол будущего ребенка. Такой информацией поделилась врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова. Об этом сообщили Nation News.
Реклама
По словам специалиста, все народные методики не имеют под собой доказательной базы. Медик пояснила, что информация о том, какого пола будет ребенок, заложена в сперматозоидах. Меньшикова отметила, что около половины содержит в себе X-хромосомы, в результате которых рождаются девочки. При этом вторая половина несет Y-хромосому, от которой зависит рождение мальчика.
Дети
Реклама
Реклама