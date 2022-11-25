Здоровье 25 ноября 2022, 06:06 Гинеколог Меньшикова рассказала, возможно ли повлиять на пол ребенка во время беременности Гинеколог Меньшикова заявила, что народные методы не помогают выбрать пол ребенка

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Народные методы не способны повлиять на пол будущего ребенка. Такой информацией поделилась врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова. Об этом сообщили Nation News.

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По словам специалиста, все народные методики не имеют под собой доказательной базы. Медик пояснила, что информация о том, какого пола будет ребенок, заложена в сперматозоидах. Меньшикова отметила, что около половины содержит в себе X-хромосомы, в результате которых рождаются девочки. При этом вторая половина несет Y-хромосому, от которой зависит рождение мальчика.