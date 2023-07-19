Здоровье 19 июля 2023, 14:04 Гинеколог Мелкомян рассказала, что препараты для прерывания беременности могу вызывать кровотечения

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При приеме средств, которые могут прервать беременность, нужно строго соблюдать инструкцию, чтобы не нанести вред здоровью. Об этом Ura.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян.

Она объяснила, что такие препараты могут стать причиной осложнений. Поэтому лучше избегать их самостоятельного приема. Если беременность внематочная, то такое средство может вызвать сильное кровотечение. Поэтому перед приемом лучше проконсультироваться с врачом, добавили «Дни.ру».

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