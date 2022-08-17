Гинеколог Мелкомян назвала самый опасный период беременности

Гинеколог Софья Мелкомян рассказала, что первый триместр беременности — самый опасный, так как в это время эмбрион только начинает формироваться. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она уточнила, что период с седьмой по девятую неделю очень важен. Женщине следует обязательно обратиться к врачу в случае плохого самочувствия, так как от этого зависит, как будет протекать беременность потом.

«Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны», — рассказала врач.

Она уточнила, что за девять месяцев почти каждая женщина простужается или болеет чем-то еще, и это нормально. Но в первый триместр подобного следует максимально избегать. Поэтому при любом недомогании следует сразу обращаться к врачу.

«Врачи стараются в этот период держать их максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути», — заключила Мелкомян.

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