Здоровье 16 января 2023, 17:00 Гинеколог Марина Ширина посоветовала, что есть в критические дни Unsplash

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Менструации — нередко болезненный и неприятный период для многих женщин, но простые рекомендации по питанию и правильно подобранные средства личной гигиены помогут сделать его комфортнее. Об этом «ФедералПресс» рассказала гинеколог-эндокринолог Марина Ширина.

По ее словам, стоит включить в рацион продукты, богатые железом. Такие, например, как печень, яблоки, свекла, гречка и красное мясо. А также пить больше воды, чтобы разжижать кровь.

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Еще один совет, который дала гинеколог, это не садиться на диету в период критических дней. Потому что большинство женщин испытывают в это время повышенный аппетит. А чтобы не поправиться, Марина Ширина рекомендует утолять его белками и медленными углеводами.

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