Гинеколог Лордкипанидзе рассказал женщинам, почему нельзя носить тонкие колготки осенью | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 14:44 Гинеколог Лордкипанидзе рассказал женщинам, почему нельзя носить тонкие колготки осенью Врач Лордкипанидзе: тонкие колготки могут негативно сказаться на репродуктивной системе unsplash

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Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Лордкипанидзе в разговоре с изданием Life предупредил женщин о том, что в холодную погоду ни в коем случае нельзя надевать тонкие колготки.

Желание выглядеть красиво даже осенью и зимой может обернуться проблемами с репродуктивной системой.

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«Так вот, воспалительные заболевания органов малого таза очень часто могут приводить к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию», — заметил врач.

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Он также посоветовал не надевать штаны с низкой талией, укороченные свитера и майки. Такая одежда, по словам специалиста, создает определенные предпосылки для увеличения количества заболеваний, связанных с воспалительными процессами органов, в особенности органов малого таза.

В заключение врач добавил, что не стоит гнаться за модой и желанием привлечь кого-то, а вместо этого заботиться о своем женском здоровье.