Здоровье 13 февраля 2023, 14:26 Гинеколог Куркаева сообщила, что боли во время менструации могут указывать на эндометриоз

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Врач-гинеколог ИНВИТРО-Урал Петимат Куркаева в разговоре с «Известиями» сообщила, что боли во время менструации могут указывать на патологию, например на эндометриоз.

«Соединения, заставляющие мышцы матки сокращаться и выталкивающие эндометрий — простагландины, и чем выше их уровень в организме, тем сильнее сокращаются мышцы и сильнее болевые ощущения», — объяснила медик.

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Куркаева привела статистику, в которой говорится, что около 80% женщин страдают менструальной болью. Чаще всего она длится в течение суток. В некоторых случаях боли начинаются за сутки до менструации, что может говорить о возможной патологии.

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При сильных болях, которые не снимаются обезболивающими, необходимо обращаться к врачу, добавила гинеколог.