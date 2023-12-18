Здоровье 18 декабря 2023, 14:23 Гинеколог Коренная рассказала, что после 35 лет увеличивается риск родить ребенка с заболеваниями

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Главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы, заместитель главврача ГКБ № 52 Вера Коренная в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что после 35 лет у женщин возрастает риск родить ребенка с отклонениями и заболеваниями.

Все дело в том, что количество генетически качественных яйцеклеток стремительно сокращается после названного возраста.

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«До 35 лет используются и расходуются в рамках естественных наших менструальных циклов и овуляций самые лучшие, качественные яйцеклетки, и запас этих яйцеклеток максимален», — сообщила врач.

Коренная добавила, что после 37 лет снижение качественных яйцеклеток приобретает еще более «крутую динамику».