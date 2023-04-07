Здоровье 07 апреля 2023, 18:47 Гинеколог Коледова рассказала, о какой опасной болезни может говорить вздутие живота Гинеколог Коледова заявила, что вздутие живота говорит о раке яичников

Читать 360tv в

Ощущение вздутия живота может говорить о наличии рака яичников. Такой информацией поделилась врач-гинеколог Татьяна Коледова. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «МедикФорум».

Специалист пояснила, что рак яичников является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Среди признаков рака медик выделила вздутие живота. Оно происходит из-за скопления свободной жидкости в брюшной полости.

Реклама

Также на наличие заболевания могут указывать потеря аппетита и боли в спине.