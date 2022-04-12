Гинеколог Клюковкина предупредила о бессимптомном развитии рака матки и яичников

Врач-гинеколог Анна Клюковкина рассказала, что рак матки и рак яичников могут развиваться без каких-либо симптомов. Об этом написало издание «Доктор Питер».

Специалист отметила, что любое опухолевое заболевание половых органов может прогрессировать нескольких лет. Это может быть рак яичников, матки и шейки матки.

«Дисплазия шейки матки относится к предраковым состояниям, она имеет три степени, и между ними может проходить пять-семь лет, прежде чем развивается онкология», — процитировало РИА ФАН слова гинеколога.

Чтобы не допустить развития онкологических заболеваний медик напомнила о важности проходить регулярный осмотр у специалиста раз в 6-12 месяцев.