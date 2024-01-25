Здоровье 25 января 2024, 16:38 Гинеколог Каменская: процедуру ЭКО могут даже проводить семьи, где у одного из партнеров подтверждена ВИЧ-инфекция

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Врач-гинеколог, репродуктолог медицинского центра «Альфскрин» Юлия Каменская в беседе с «ТСН 24» рассказала, что показанием для процедуры ЭКО является не только отсутствие у женщины маточных труб.

Сейчас процедуру проводят при отсутствии беременности у семейной пары при лечении бесплодия в течении года, при наследственных заболеваниях в семье, сексуальной дисфункции, при которой половой акт невозможен. Семья, где у одного из партнеров подтверждена ВИЧ-инфекция, также имеет возможность завести ребенка с помощью ЭКО.

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Для проведения процедуры, по словам специалиста, требуется ввод обезболивающего.

«Небольшое обезболивание требуется при пункции яичников, чтобы собрать яйцеклетки. Все остальные этапы проходят спокойно», — добавила она.