Гинеколог Калоева предупредила женщин об опасности мокрых купальников

Акушер-гинеколог, репродуктолог, врач медицинского центра «МирА» Гаяне Калоева рассказала, к каким болезням может привести мокрый купальник. Об этом написало Ura.ru.

По словам специалиста, у женщины из-за мокрого купальника могут воспалиться придатки, мочевой пузырь и возникнуть другие опасные заболевания.

«Женщина может простыть. Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться», — сказала она.

Медик посоветовала выбирать купальники из тянущегося материала.

«Раздельные из тянущегося материала. Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше. Желательно, чтобы они достаточно быстро высыхали», — резюмировала гинеколог.