Здоровье 28 марта 2024, 16:30 Гинеколог Ильина рассказала, что на истощение яичников могут указывать потливость и бессонница

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Потливость, бессонница, частые перепады настроения являются первыми признаками синдрома истощения яичников. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог, заведующая отделением центра репродукции и планирования семьи Анна Ильина.

По словам врача, такое заболевание обычно наблюдают у женщин до 40 лет. Во время этой патологии яйцеклетка перестает созревать.

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«В ответ на снижение функции яичников снижается и выработка половых гормонов яичниками — в первую очередь эстрогена и прогестерона», — процитировал kp.ru специалиста.

В случае такого диагноза нужно как можно скорее обратиться к врачу-репродуктологу, добавила Ильина.