Гинеколог Громак объяснила, как связан витамин D с эндометриозом

Врач-гинеколог Елена Громак соообщила, что с эндометриозом сталкиваются до 10% российских женщин. Как с этим заболеванием связан витамин D и инсулин, она объяснила в беседе с «Общественной службой новостей».

«Это — заболевание женской половой системы, при котором ткань внутренней оболочки матки (эндометрия) начинает проникать в подлежащие структуры (миометрий), соседние органы (маточные трубы, яичники, мочевой пузырь) и даже поражая далеко расположенные участки организма (легкие, печень). При этом, очаги эндометрия вне матки точно также подвержены менструальному циклу, периодически способствуя развитию кровотечений», — пояснила медик.

Иногда эндометриоз может проявляться в виде длительного менструального цикла. По словам специалиста, хорошая новость состоит в том, что перерасти это заболевание в онкологию не может. Однако женщины, которые планируют беременность, должны заняться его лечением, а не ждать, когда оно пройдет само.

Гинеколог отметила, что течение заболевания могут усугубить недостаток витамина D и избыток инсулина.

«Инсулин — это анаболический гормон, на котором „растет“ все. Избыточная пролиферация эндометрия и эндометриоидных гетеротопий напрямую связана с гиперинсулинемией. Устранив инсулинорезистентность можно снизить проявления эндометриоза и улучшить качество жизни женщины», — сообщила она и добавила, что дефицит витамина D может вызывать системный воспалительный ответ, который является основным фактором развития эндометриоза.